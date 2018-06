Мачът между Швейцария и Сърбия се превърна в арена за показване на предполагаеми политически символи, но не само орелът, оформен от ръцете на Джердан Шакири и Гранит Джака, бе провокация.

Още по време на самата среща, завършила с победа 2:1 за швейцарците, фотографите уловиха интересен акцент във футболните обувки на Шакири. На едната от тях имаше косовски флаг.

Полузащитникът е роден в Гнилане - градче, което попада в териториите на страната, придобила независимост през 2008 г. Косово продължава да не бъде признавана за самостоятелна държава от сърбите.

Именно тези политически разногласия породиха гнева и обидата у сърбите.

Шакири празнува след първия гол с преплетени ръце във формата на птица, в които част от феновете на Сърбите разпознаха орела, изобразен върху албанския флаг.

“Не искам да коментирам жеста си. Видяхте какво направих, това са емоции", каза той след мача.

Подобен жест показа и другият голмайстор за Швейцария - Гранит Джака. След мача той бе по-словоохотлив в изявленията.

"Светът може да не знае за кauво става въпрос, но питайте който и да е албанец. Направихме нещо историческо. Отбор, който дори не се класира на световното първенство, вкара два гола. Сърбия - Албания 1:2", каза той.

