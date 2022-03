Жерар Пике може да има много фенове и признания в кариерата си, но най-важно е като се прибере вкъщи да го чака... най-голямата му почитателка. За негова радост това се оказва половинката му - известната певица Шакира!

Футболистът на "Барселона" изигра поредния страхотен мач, този път срещу "Реал" Мадрид. Неговият тим победи с категоричното 4:0 в най-вълнуващия мач от сезона в Испания, а 35-годишният бранител игра пълни 90 минути.

След срещата щастливи бяха, както феновете, така и Шакира. В социалните мрежи тя поздрави своя любим с трогващо съобщение.

Gerard no me deja decir estas cosas públicamente. Pero solo el con su heroísmo puede jugar así pasando por encima de cualquier lesión o dolor y dar siempre lo mejor. No es porque sea mi marido, pero es el mejor central del mundo mundial.

¡He dicho!