Баскетболната легенда Шакил О'Нийл бе сред най-близките хора на Коби Брайънт. Шак написа емоционално послание на профила си в "Туитър" след оповестяването на новината за смъртта на легендарния гард и 13-годишната му дъщеря.

"Нямам думи, с които да изразя болката, която изпитвам от тази трагедия да загубя моята племенница Джиджи и моя брат Коби Брайънт. Обичам ви и винаги ще ми липсвате. Моите съболезнования към семейство Брайънт и семействата на останалите загинали на борда. Лошо ми е", гласи съобщението на Шакил О’Нийл.

There’s no words to express the pain Im going through with this tragedy of loosing my neice Gigi & my brother @kobebryant I love u and u will be missed. My condolences goes out to the Bryant family and the families of the other passengers on board. IM SICK RIGHT NOW pic.twitter.com/pigHywq3c1