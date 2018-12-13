Група 5
"Аякс" - "Байерн" Мюнхен 3:3
0:1 Левандовски (13)
1:1 Тадич (62)
2:1 Тадич (82 - дузпа)
2:2 Левандовски (87)
2:3 Коман (90)
3:3 Таляфико (90+5)
"Бенфика" - АЕК Атина 1:0
1:0 Грималдо (88)
Група 6
"Шахтьор" Донецк - "Лион" 1:1
1:0 Жуниор Мораес (22)
1:1 Фекир (65)
"Манчестър Сити" - "Хофенхайм" 2:1
0:1 Крамарич (16 - дузпа)
1:1 Сане (45)
2:1 Сане (61)
Група 7
"Реал" Мадрид - ЦСКА Москва 0:3
0:1 - Чалов (37)
0:2 - Шенников (43)
0:3 - Сигурдсон (73)
"Виктория" Пилзен - "Рома" 2:1
1:0 - Коварчик (62)
1:1 - Юндер (67)
2:1 - Чори (72)
Група 8
"Валенсия" - "Манчестър Юнайтед" 2:1
1:0 Солер (17)
2:0 Джоунс (47 - автогол)
2:1 Рашфорд (87)