Бившата номер 1 в света на спорта и носителка на 23 титли от Големия шлем - Серина Уилямс, се оплака от дискриминация от страна на антидопиновите власти. Тя заяви, че изненадващите проверки при нея са доста по-чести от тези на другите състезатели.

"От всички играчи е доказано, че аз съм тази, която е подложена най-често на допинг проверки. Дискриминация? Да, мисля че е така", написа 36-годишната Уилямс в Туитър.

...and it’s that time of the day to get “randomly” drug tested and only test Serena. Out of all the players it’s been proven I’m the one getting tested the most. Discrimination? I think so. At least I’ll be keeping the sport clean #StayPositive