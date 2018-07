Капитанът на "Реал" Мадрид Серхио Рамос пожела успех на доскорошния си сътборник Кристиано Роналдо. Португалецът вече е собственост на "Ювентус", а лидерът на "кралете" публикува специално съобщение в социалните мрежи.

"Кристиано, твоите голове, твоите постижения и всичко, което заедно спечелихме, говорят сами за себе си. Ти заслужи специално място в историята на "Реал" Мадрид. Винаги ще те помним като мадридист. За мен беше удоволствие да играя редом до теб. Имаш една голяма прегръдка от мен и успех!", написа Рамос.

.@Cristiano, your goals, your numbers and everything we've won together speak for themselves. You have earned a special place in the history of @RealMadrid. As Madridistas we'll remember you always. It's been a pleasure to play alongside you, bicho. Big hig and good luck! pic.twitter.com/NaywaDd3gw