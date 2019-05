Бившият капитан на германския национален отбор по футбол и световен шампион от 2014 г. - Бастиан Швайнщайгер, и неговата съпруга - бившата номер 1 в тениса Ана Иванович, зарадваха своите последователи в социалните мрежи с щастлива новина.

Двамата ще стават родители за втори път!

"Сърцата ни са пълни с радост! Ще имаме ново попълнение в семейството!", написаха и двамата.

Our hearts are bursting with joy. We are going to have another little addition to our family! Two under two pic.twitter.com/tUilYbSL6G