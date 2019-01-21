Десетки ветерани на "Левски", легенди на българския футбол и обикновени фенове се простиха с Иван Вуцов. Бившият играч, треньор и ръководител почина в петък на 79-годишна възраст.

Траурната церемония на Националния стадион "Васил Левски" започна малко преди 10 часа, а сред първите, които си взеха последно сбогом с Вуцов бяха президентът на БФС Борислав Михайлов и Емил Костадинов.

Снимка: Lap.bg

На поклоненито пристигнаха още Наско Сираков, Божидар Искренов, Емил Кременлиев, Даниел Боримиров, Пламен Гетов, Андрей Желязков, Стефан Грозданов, Кирил Ивков, Сашо Костов, Георги Цветков и други славни български футболисти. Те поднесоха съболезнованията си на синовете на Иван Вуцов - Велислав и Руслан.

Снимка: Lap.bg

Всички присъстващи бяха категорични, че България се е разделя с едно от най-големите имена във футболната си история.

"Той беше човекът, който видя едно момче на "Герена" с една дълга коса. Подаде му ръка.. видя нещо в него. Много съм му благодарен! Тежко е, гадно е, но само хубави спомени", каза Гибона.

"Той беше енциклопедия. Знаеше всичко, имаше амбиция. Винаги беше на нокти да спечели. Това беше силата му... той не можеше да губи. Звезден отбор се събраха горе - Гунди, Котков, Павката, Меци. Сега имат и треньор. Дано да играят така, както са играли в "Левски", каза приятелят му Сашо Костов.

А Наско Сираков бе лаконичен: "Сбогом, учителя!"