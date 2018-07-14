Жоржиньо вече е футболист на "Челси". Бразилецът с италиански паспорт подписа 5-годишен договор и ще се събере с доскорошния си наставник в "Наполи" Маурицио Сари.

Полузащитникът преминава в "Челси" с трансфер на стойност 57 млн. евро. Към тази сума ще бъдат добавени още 8 млн. евро под формата на бонуси.

"Много съм щастлив, че съм в "Челси". Не е лесно да станеш част от толкова голям отбор, затова съм много, много щастлив. Развълнуван съм да играя в толкова голямо първенство и за отбор, който дава всичко от себе си да побеждава и печели", коментира Жоржиньо след обявяването на трансфера.