Легендарният мениджър на "Манчестър Юнайтед" сър Алекс Фъргюсън благодари на феновете за топлите послания, които са му помогнали за възстановяването след животоспасяващата операция в началото на месец май 2018 г.

Специалистът, любим на цялата агитка на "червените дяволи", се появи за първи път в кратко видео в канала на бившия си клуб. Той не пропусна да благодари за грижите на медицинския екип, които действаха бързо и професионално, след като Фъргюсън бе приет в болница заради мозъчен кръвоизлив.

On Saturday 5 May, the football world was rocked by the news that Sir Alex Ferguson had undergone surgery for a brain haemorrhage.



Since then, the most successful manager in English football history has battled in a way only he knows how.



Today, we bring you a special message. pic.twitter.com/NgGejgM46e