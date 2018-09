Лерой Сане е напуснал лагера на германския национален отбор и няма да бъде на разположение за приятелската среща с Перу. Футболистът е получил разрешение от селекционера Йоахим Льов, а местната футболна федерация обяви, че играчът на "Манчестър Сити" отпада от състава по "лични причини".

Този път обаче не е заради липса на дисциплина, а защото приятелката на Сане е в напреднала бременност и до няколко дни се очаква да роди.

Сане влезе като резерва в края на снощния двубой с Франция от Лигата на нациите, завършил с нулево равенство. Това бе първият му мач с екипа на Бундестима от подготовката за Мондиал 2018 насам. Младокът сензационно не бе сред избраниците на Льов за шампионата на планетата.

