Емоция, подплатена със сълзи и ридания. Анди Мъри не можа да сдържи плача си след огромния успех, който постигна на турнира във Вашингтон. Британецът просто зарови главата си във хавлиената кърпа и си поплака - от радост, от облекчение и заради успеха в 3 сета и в 3:00 ч. през нощта местно време.

Мъри победи Мариус Копил с 6:7(5), 6:3, 7:6(4) в истински маратон на осминафинал на надпреварата. Преди обаче да приеме поздравленията от публиката, той остана насаме с мислите и чувствата си, както и с усещането за завръщане при големите след ужасната контузия, която го изкара за почти година от корта.

За това време носителят на 3 титли от Големия шлем и бивш номер 1 в света изпадна до 832-о място в ранглистата.

