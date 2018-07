За второ поредно лято "Ливърпул" прави най-голямата си покупка от "Рома". След като преди 12 месеца "джалоросите" се разделиха с Мохамед Салах, на "Анфийлд" вече е и вратарят Алисон.

25-годишният бразилец бе спряган за "Реал" Мадрид и "Челси" преди мърсисайдци са счупят трансферния рекорд за играч на неговия пост.

Оказа се, че Салах никак не е бил безразличен към този трансфер. Самият Алисон разкри пред сайта на "Ливърпул", че голмайсторът му е изпратил съобщение преди официализирането на договора.

"След като Салах напусна "Рома", не сме общували много. Отново се срещнахме на терена, когато играхме един срещу друг в Шампионска лига. Вчера той ми изпрати съобщение, в което пишеше: "Ей, какво чакаш?". Когато преговорите стигнаха до почти финален етап, аз му отговорих: "Успокой се, на път съм", разказа Алисон.

