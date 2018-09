"Ливърпул" постигна зрелищна победа с 3:2 с гол в 90-ата минута срещу "Пари Сен Жермен" в първа среща от груповата фаза на Шампионската лига. И докато попадението на Роберто Фирмино докара до екстаз феновете, съотборниците и треньорския щаб на мърсисайдци. Само един човек на пейката на победителите не изглеждаше щастлив.

Мохамед Салах започна като титуляр, отбеляза гол, който бе отменен, и бе заменен в 85-ата минута.

Остатъка от мача той изгледа от скамейката. Камерата улови и реакцията му при гола на Фирмино 5 минути по-късно. Египтянинът хвърли една от корите си на земята и по-скоро изглеждаше ядосан, а не доволен от победата.

Salah doesn't look happy with this goal pic.twitter.com/qqhXQOz0pR