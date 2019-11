Само един правилен удар в седмия рунд бе достатъчен на Дионтей Уайлдър да нокаутира Луис Ортис и да защити титлата си в тежка категория на Световния боксов съвет (WBC).

40-годишният кубинец доминираше през цялото време на ринга в "MGM Grand Green Garden Arena" в Лас Вегас, но бе повален изненадващо с едно дясно кроше от боксьора, който се слави с най-мощния удар в света.

