Hoy llegue a Letonia, después de varios días pasando por Polonia y Lituania junto a Nacho, Facundo, Santiago. Vamos todos para Rusia. En busca de nuestros sueños, cumpliendo muchas metas, pero lo más importante con alegria y felicidad. Hoy en Letonia sólo con dos viajeros. Las bicis de apoco se van haciendo amigas. Libertad, La Capitana y La Chiqui. Hoy dormimos en la Laguna frente a un maravilloso paisaje. Fotografía @marcandopaso @facundo1663

