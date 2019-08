Уейн Рууни се завръща в Англия и то като треньор! Бившият национал на "Трите лъва" подписа контракт като помощник-треньор на Филип Коку в "Дарби Каунти". Той няма да прекратява състезателната си кариера и, докато трупа треньорски опит, ще играе и в мачовете на тима, който се състезава в Чемпиъншип.

Договорът на Рууни ще е за 18 месеца - до лятото на 2021 г. Това разкриха от тима в официалния си сайт. Той ще се присъедини към отбора през януари 2020 г.

За последно 33-годишният футболист беше част от тима на "Ди Си Юнайтед", който се състезава в първенството на САЩ.

Wayne Rooney is a Ram.



Mel Morris is a magician.



We Are Derby.#dcfcfans #WWRams ^fh