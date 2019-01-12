Руският "Бизнес Online" пише, че капитанът на българския национален отбор Ивелин Попов е близо до трансфер в "Лудогорец". Според изданието 31-годишният нападател преговаря с родния шампион.
Попов разтрогна със "Спартак" Москва преди дни, а интерес към него не липсва.
"Попов е близо до завръщане в България, където ще подпише с "Лудогорец". Интерес към него проявяваха и "Динамо", и "Ростов", които му предлагаха 800 хиляди евро годишна заплата, както и клубове от Турция и ОАЕ. Искаха го и от Холандия, в това число и "Витес", където треньор е Леонид Слуцкий", пише "Бизнес Online".