Англия победи трудно Тунис в първата си среща на световното първенство в Русия, но не неефективното нападение на "Трите лъва" беше най-големият проблем на световните шампиони от 1966 г.

Всъщност цял мач голмайсторът Хари Кейн и съотборниците му се бориха с руски нашественици. Те са малки, летят, жужат и... пият кръв. С една дума - комари.

Цели рояци преследваха футболистите по терена във Волгоград.

"Имаше много повече насекоми отколкото очаквахме. Влизаха в очите и устата ми", оплака се Хари Кейн след мача.

За да преборят комарите, играчите се пръскаха със специален спрей, но това не попречи на насекомите с апетита на... Луис Суарес, да летят около тях.

Не само футболистите се бориха с "нашествениците". На феновете им беше позволено да носят в себе си спрейове на трибуните и във фензоната, въпреки изключително строгите мерки за сигурност. С такива се бяха снабдили и журналистите, които отразяваха срещата.

"Лепят се за лицето и устата, влизат ти в носа и ушите. Заплитаха се и в косата ми. Пръскам се преди да легна, а на сутринта намирам мушички и комари на всевъзможни места по мен", разказа кореспондентката на Би Би Си - Натали Пъркс.

Meanwhile, in Volgograd, 30 seconds before my live... #midgehell pic.twitter.com/tDVVZJTsuO