Руската звезда в смесените бойни изкуства (ММА) Хабиб Нурмагомедов си навлече жестоки критики заради унизително отношение към просяк. Боецът, който наскоро си уреди сблъсък с Конър Макгрегър, публикува скандално видео в социалните медии.

На него се вижда как братът на Нурмагомедов - Абубакар, предлага на бездомник пари срещу... лицеви опори. В ролята на оператор влиза самият Хабиб. Зад кадър се чува бурният му смях и репликата "Хайде, приобщи го към спорта".

What are your thoughts on this video posted by Khabib of him and his cousin paying homeless people to do press ups for money...



Personally we feel it's disgusting and degrading.. Especially them constantly laughing at those involved.. pic.twitter.com/msE5i9ureE