Каква по-добра изненада от това идолът ти да се появи ненадейно в училище?

Е над 500 сингапурски ученици могат да се похвалят, че са изпитвали това вълнение! Изненадващо за тях на събиране се появи не друг, а носителят на 5 Златни топки и звезда на "Ювентус" - Кристиано Роналдо!

Португалецът беше специалната изненада за учениците, които получават стипендия от бизнесмена Питър Лим. Той осигурява средства за обучението на деца в нужда, които се занимават със спорт.

Роналдо се появи и веднага предизвика очаквана реакция - викове, скандирания и стотици телефони, насочени към него. Той поздрави малчуганите за усилията, които полагат и се ръкува с част от щастливците.

"Започнах футболния си път на 11-12 години. Най-трудно ми беше да се отделя от семейството ми в началото на професионалната си кариера. Майка ми и баща ми ме насърчиха да опитам, за това заминах за Лисабон. За щастие в "Спортинг" нещата ми се получиха. Понякога плачех, беше ми трудно. Но след години нещата се промениха. На 16 подписах първия си професионален договор. Не е лесно да си футболист, но всичко е по-леко, когато полагаш усилия и се концентрираш. Никога не съм си помислял да спра с този красив спорт. Ако трябва да избирате дали да сте футболисти или лекари, например, просто следвайте сърцето си. Никога не се отказвайте и не преставайте да опитвате!", бяха част от наставленията на Роналдо.

It was a fun time meeting these kids at the Singapore Olympic Foundation - Peter Lim Scholarship event! Follow your dreams and never give up! pic.twitter.com/qb164DPS76