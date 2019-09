Кристиано Роналдо избухна в сълзи, след като изгледа запис на покойния си баща. Емоционалната изненада бе поднесена на футболната суперзвезда по време на интервю за ITV.

На видеото, което португалецът видя за първи път, Жозе Динис Алвейро изразява своята гордост от успехите на своя син. То е заснето непосредствено преди европейското първенство през 2004 година. Алвейро - ветеран от войните в Ангола и Мозамбик, умира само няколко месеца по-късно на 52-годишна възраст заради тежки увреждания на черния дроб. Той не успява да види най-значимите постижения на Кристиано, както и раждането на четвъртото си дете.

