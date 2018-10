Кристиано Роналдо категорично отрече обвиненията, че е изнасилил жена през 2009 година. 33-годишният нападател на "Ювентус" допълни, че очаква напълно спокойно разследването.

Американката Катрин Майорга твърди, че е била изнасилена от футболиста в Лас Вегас преди 9 години.

По-рано Роналдо определи историята, публикувана от германското издание Der Spiegel, като "фалшива новина". Днес той отново коментира темата в своя акаунт в "Туитър".

"Твърдо отричам обвиненията, отправени към мен. Изнасилването е ужасно престъпление, което е срещу моята същност и срещу всичко, в което вярвам. Излизам с името си и отказвам да захранвам медийния цирк, създаден от хора, които искат да станат известни на мой гръб", гласи първият пост на петкратния носител на "Златната топка".

I firmly deny the accusations being issued against me. Rape is an abominable crime that goes against everything that I am and believe in. Keen as I may be to clear my name, I refuse to feed the media spectacle created by people seeking to promote themselves at my expense.