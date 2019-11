Кристиано Роналдо отново е звездата в квалификациите за Евро 2020! Капитанът на Португалия вкара 3 гола при победата на своя тим с 6:0 Литва и се доближи до елитната група на играчи, вкарали по 100 гола за националния отбор. В момента той има 98 попадения в актива си.

Това постижение беше отбелязано със... селфи на терена. Звездата на "Ювентус" не се поколеба и взе телефона на фен, който нахлу по време на игра на стадион "Алгавре" във Фаро.

The moment Cristiano Ronaldo allows pitch invader to get a selfie *during* Portugal v Lithuania



Class from Ronaldo pic.twitter.com/EhvDIer5et