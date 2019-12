View this post on Instagram

In the night that no goal was scored in El Clàsico, Claudio Ranieri compared Cristiano Ronaldo’s goal to an NBA-style leap! ‌‌ در شبی که در ال کلاسیکو گلی زده نشد، رانیری گلِ رونالدو رو به پرشِ بسکتبالیست های NBA تشبیه کرد!‌‌ ‌ @inside__arts #hamidsahari ‌ ‌ #insidearts#hamidsaharicartooon#cr7#cristiano#ronaldo#juve#juventus#ranieri#sampdoria#elclásico#realmadrid#barcelona#florentinoperez#footballcartoons#seriea#laliga#NBA