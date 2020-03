Футболистите и ръководството на футболния клуб "Рома" направиха ново важно дарение на болниците в Рим.

Италия е европейската страна с най-много заболели от коронавирус - над 47 000 (от тях на 4000 пациенти са починали). Медицинските заведения, които се грижат за засегнатите, вече изнемогват. Но "вълците" се притекоха на помощ.

От официалния сайт на тима съобщават, че ръководството и футболистите са се отказали от дневните си възнаграждения. Събраната сума възлиза на 200 хил. евро. Тя беше прибавена към даренията от изминалата седмица и нарасна до 460 хил. евро.

#ASRoma players & staff have agreed to donate a day’s salary - on top of individual contributions - to the club’s #COVID19 campaign.



Roma has immediately ordered:



▪️ 3 Intensive care ventilators

▪️ 5 Pulmonary ventilators

▪️ 8 Intensive care beds



More: https://t.co/6LnmT2EKyx pic.twitter.com/OeEsOhGALa