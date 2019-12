Ръководствата на "Рома" и "Милан" решиха да спрат достъпа на изданието "Кориере дело спорт" до своите тренировъчни бази до края на 2019 г. Причината е заглавието "Черен петък", публикувано на първа страница във вестника.

Футболната общественост остро осъди използваните думи, в комбинация със снимките на Ромелу Лукаку и Крис Смолинг и ги обяви за расистки.

Освен това футболистите на двата тима няма да участват в мероприятия до края на годината, ако на тях присъства медията.

Following the publication today of the front page headline ‘BLACK FRIDAY’ accompanied by a picture of Chris Smalling and Romelu Lukaku, #ASRoma and @acmilan have issued an immediate ban to Corriere dello Sport. Full statement: https://t.co/8CrreRu2UJ pic.twitter.com/2iPymcH7MD

Санкцията е само до януари, тъй като в материала има и антирасистко послание.

