Тежки изгаряния в областта на крака получи журналистка по време на виетнамското дерби между "Ханой" и "Дуок Нам на Нам Дин". Дамата беше изкарана с носилка от трибуните, а на видеото се вижда, че кракът ѝ е превързан, но тя не е губила съзнание.

То Хуен Ан пострада, след като фен на гостите от "Дуок Нам на Нам Дин" хвърли бомбичка, под формата на ракета, в журналистическата ложа. Предметът се е ударил в крака на репортерката и я е ранил тежко. Лекарите на стадиона реагираха светкавично и с линейка закараха журналистката в близката болница. Там са положили всички грижи за нея. Раната от бомбичката стигнала чак до костта на репортерката.

След срещата представители на футболния "Ханой" са посетили пострадалата и са изказали огорчението си от действията на гостуващата агитка.

Footage from Ha Noi FC vs Duoc Nam Ha Nam Dinh where a female fan and a police officer were taken to hospital following crowd trouble pic.twitter.com/QbR4Y4tKNA