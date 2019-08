Във Формула 1 ще поставят рекорд по най-много състезания за сезон. Това стана ясно, след като беше публикуван официалният календар за 2020 г.

Болидите през следващия сезон ще гостуват в 22 страни - с 1 повече от заплануваните за тази година. За първи път емоциите от Формула 1 ще усетят във Виетнам. Надпреварата там е планирана за 5 април и ще се проведе на специално трасе по улиците на Ханой.

Друга голяма промяна е завръщането на болидите на пистата "Зандвоорт" в Холандия. Състезания от Формула 1 там не са се провеждали от 1985 г. насам.

Германия отпада от списъка с домакини на стартовете.

Иначе началото на сезона ще бъде на 15 март в Австралия, а последният старт ще е на 29 ноември в Абу Даби.

