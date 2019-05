Късно снощи "Ливърпул" направи един от най-великите обрати в историята не само на Шампионската лига, но и на футболната игра изощо. Мърсисайдци разгромиха "Барселона" с 4:0 в полуфинала-реванш и наваксаха изоставането си с 0:3 от първата среща. Митичният "Анфийлд" видя нов знаменит обрат, а каталунците за втора поредна година преживяха кошмар.

Победата предизвика множество реакции в "Туитър" на звезди като баскетболистите Леброн Джеймс и Стийв Кър, които са фенове на "Ливърпул", тенисистката Каролин Вожняцки, колоездачът Герейн Томас.

Невероятната вечер коментира и... Господ.

Дори и това не бе по-любопитно от реакцията на английската футболна легенда Гари Линекер. Той е бивш играч на "Барселона" и на другия мърсисайдски тим - "Евертън". Всички помним как празнуваше головете на Меси в първия сблъсък с "Ливърпул". Сега обаче дори Линекер призна величието на "червените".

Congratulations to @LFC. It was an absolute delight to be there to witness one of the greatest nights in the history of European football. A truly astonishing performance. — Gary Lineker (@GaryLineker) May 7, 2019

YOU'LL NEVER WALK ALONE!!!!!!!!!!! — Steve Kerr (@SteveKerr) May 7, 2019

Thou shalt never walk alone. #LIVBAR — God (@TheTweetOfGod) May 7, 2019

Congratulations magnificent #Liverpool fans & Klopp & his tremendous team who totally deserve the win,no fluke here #LiverpoolBarca. Barca lost 4-0 in Paris,3-0 v Juventus,3-0 in Rome & now this,4-0, by far the worst of the bunch...a hard rains a gonna fall now in Barcelona. — Ray Hudson (@RayHudson) May 7, 2019

Philippe Coutinho trying to sneak into the Liverpool changing room like... pic.twitter.com/aLucGuOMqb — Football on BT Sport (@btsportfootball) May 7, 2019

Absolutely astonishing. One of the greatest balls-out efforts I’ve EVER BLOODY SEEN. Jordan Henderson take a bow. Fabinho, Wijnaldum, Origi, Van Dijk, heck the whole bloody lot of them.THEY’VE STUFFED COURTINHO & SUAREZ’S BARCELONA 4-0. Did I say Jordan Henderson take a bow? #LFC — Arlo White (@arlowhite) May 7, 2019

LIVERPOOL!!!!! — Wayde van Niekerk (@WaydeDreamer) May 7, 2019