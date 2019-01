Рафаел Надал никога не е страдал от липса на внимание от страна на журналистите. От началото на своята кариера той винаги е бил в светлините на прожекторите. Само че понякога победите и доброто представяне са... скучни. И могат да приспят журналистите.

Не вярвате?

Показваме ви видео от пресконференцията на испанския тенисист след успеха му над Джейс Дъкуърт в първия кръг на Откритото първенство на Австралия.

"It's not interesting today." @RafaelNadal catches reporter asleep during his press conference



@AustralianOpen #AusOpen pic.twitter.com/SMZFW139kk