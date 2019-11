Непобеденият поляк Адам Ковнацки ще бъде следващият съперник на Кубрат Пулев, твърди журналистът Дийн Бърман от boxingnews24.com.

Битката между двамата се планира за 22 февруари 2020 г., когато трябва да се проведе реваншът между Дионтей Уайлдър и Тайсън Фюри. Кобрата и полякът ще се боксират непосредствено преди Циганския крал и Бронзовия Бомбардировач.

Очаква се въпросната гала вечер да бъде в Лас Вегас или в "Медисън Скуеър Гардън" в Ню Йорк.

Sources: The #WilderFury2 deal, an Fox/ESPN PPV, calls for a co-feature pitting PBC vs. Top Rank if a fight can be agreed to.



One under discussion: Adam Kownacki vs. Kubrat Pulev. Other two slots will be divided. Much more here: https://t.co/HKnCkXOcNt