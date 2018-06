Сблъсъкът между Кубрат Пулев и Джарел Милър ще бъде на 1 септември в София, разкри Ивайло Гоцев, чиято компания "Епик Спортс" спечели търга за организирането на двубоя.

Победителят от този мач ще стане задължителен претендент за титлата в тежка категория на Международната боксова федерация (IBF), която в момента е притежание на британеца Антъни Джошуа.

Гоцев разкри, че е говорил с промоутърите на 29-годишния американец и те имат желание да проведат срещата в София. Договорите вече се подготвят, а датата за мача е 1 септември.



"В постоянен контакт съм с хората на Милър. Обсъждахме вариант двубоят да е в САЩ, но Милър все още не е толкова голямо име и спортните канали и боксовите мрежи в страната не са заинтересовани за отразяването му. Така че двубоят ще е в България на 1 септември. Червеният килим ще бъде опънат пред Милър и хората му в София и те ще усетят гостоприемството на българите и красотата на тази страна", каза Гоцев, цитиран от "Меридиан Мач".



Самият Кубрат Пулев пък приветства американеца чрез профила си в Туитър:



"Щастлив съм да посрещна Джарел Милър-Голямото бебе в България. Това ще бъде възможност да направим страхотен мач помежду ни пред невероятните боксови фенове!”

I’m happy to welcome Jarrell ‘Big Baby’ Miller to Bulgaria! @SkySportsBoxing @EddieHearn @BoxingNewsED

