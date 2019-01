Бившият полузащитник на "Манчестър Сити" Мартин Петров посети тренировка на отбора, съобщи официалният сайт на английския шампион.

Българинът, който игра за "гражданите" от 2007 до 2010 година си размени приятелски реплики и прегръдки със звездата Серхио Агуеро, както и с помощник-треньора Микел Артета.

Nice to have former Martin Petrov along to watch training today #mancity pic.twitter.com/kvN2DXJMYy