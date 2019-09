Държавните глави обикновено подкрепят националните си отбори по футбол от ВИП ложата или някое строго охранявано място. Но не и във Финландия!

Там президентът Саули Нинистьо се смеси с тълпата и изпита истинската тръпка от футболните емоции по време на квалификацията за европейско първенство между неговия тим и Италия. Срещата на стадиона в Тампере за жалост на държавния глава завърши със загуба 1:2 за домакините.

Yeah, that's the President of #Finland @niinisto (black coat) standing w other #huuhkajat fans watching #finita #EURO2020 qualis. https://t.co/Z9pZuyKCDr