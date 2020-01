19-годишният български футболист Преслав Боруков може да дебютира за мъжкия тим на "Шефилд Уензди" днес (24 януари). Той попадна в групата на отбора за гостуването на "Куинс Парк Рейнджърс" в среща от четвъртия кръг на турнира за Купата на футболната асоциация в Англия.

Боруков играе за отбора до 23 години на "Шефилд", но за предстоящия мач мениджърът на мъжете Гари Монк му гласува доверие след контузията на Стивън Флетчър.

Нападателят премина в школата на английския тим от "Левски" през 2016 г., а преди две години подписа и професионален договор с отбора.

Боруков беше и символично приет от съотборниците си от мъжкия тим, след като се изправи пред тях и... пя. В "Шефилд" се надяват той да покаже повече талант на терена днес, отколкото с микрофона.

Ed Sheeran or Preslav Borukov? Can't tell difference #swfc pic.twitter.com/tqamWY7WYJ