Може да не сте чували често името му, но той играе съществена роля на футболния терен. И именно в това се крие неговото дълголетие и професионализъм!

Майк Дийн е на път да запише изключително постижение! В 17:00 ч. днес (18 януари) той трябва да даде първия съдийски сигнал в мача между "Арсенал" и "Шефийлд Юнайтед" и по този начин да се превърне в първия футболен рефер в Англия с 500 мача във Висшата лига.

Дийн е на 51 години, роден е в Уиръл, близо до Ливърпул. Занимава се с футболно съдийство от 1985 г. насам, а в най-високото ниво на английския футбол свири от 2000 г. Може да заявим, че в тази професия за него тайни няма! А причината е, че... обича работата си.

"Това е един дар, който продължавам да получавам, благодарение на футболните фенове. Никога не съм бил "робот" на терена. Опитвам се да обяснявам решенията си. Когато футболистите ме попитат, винаги мога да им кажа защо съм решил нещо. Комуникацията е много важна в тези моменти", заявява Дийн пред "Дейли Мейл".

"Самите футболисти отговарят на начина, по който се отнасяш към тях. През годините съм си заслужил уважението им", споделя една от тайните си реферът.

Той не се притеснява от критики и подмятания в интернет, въпреки че с такъв опит зад гърба си Дийн не еднократно е попадал в компилации със забавни моменти.

Понякога Джон Тери се опитва да му "открадне" червения картон.

Друг път крие топката в тениската си.

