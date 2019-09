Сара Томас показа, че няма граници за човешките възможности. Преборилата рака американка се превърна в първия човек, преплувал Ламанша четири пъти поред, без да спира. Екстремната спортистка го постигна за малко над 54 часа.

Очакванията бяха 37-годишната Томас да плува около 133 км, но заради силното вълнение общото изминато разстояние надхвърли 200 км.

"Не мога да повярвам, че го направихме. Наистина нямам думи. Много съм уморена в момента", заяви пред "Би Би Си" Томас.

Досега австралийката Клоуи Маккартел беше единственият човек, опитал да преплува Ламанша четири пъти, без да спира, но се отказа на 101-ия километър.

Extraordinary, amazing, super-human!!! Just when we think we’ve reached the limit of human endurance, someone shatters the records. Huge congratulations to Sarah Thomas on swimming the English Channel 4x continuously!!! pic.twitter.com/kOa9QlereH