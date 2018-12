View this post on Instagram

Uno dei miei più grandi sogni è sempre stato quello di poter trascorrere il Santo Natale con tutta la mia grande famiglia riunita. Difficile per Noi, che siamo in tanti e sparsi un pò in giro per il "mondo". Quest'anno mi accontento di essere qui con i nostri genitori, coloro che ci hanno dato la vita e che ci hanno cresciuto. Il loro esempio è unico e fondamentale. L'amore che ancora trasmettono dopo 40 anni di matrimonio è un emozione che riempie il cuore di gioia e di speranza! Buon Natale a tutti voi! ___________________________________ #natale2018 #christmas #family