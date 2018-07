Еуфория в Хърватия и на Западните Балкани. Отборът се класира за първи път в историята си на финал на Световното първенство по футбол. "Ватрените" се наслаждават на най-големия успех във футболната си история.

"Ние сме кралете на футбола! Ако Господ е рекъл, ще бъдем и световни шампиони" - гърмят хърватските медии.

"Капитан, Маестро, Гений" - пише местната преса по адрес на великолепния Лука Модрич.

Историческата победа над Англия с 2:1 дойде след голове на Иван Перишич и Марио Манджукич, а лудостта по площадите в Загреб бе безгранична.

Полуфиналната битка в Москва снощи пък беше в ръцете на един от топ съдиите във футболния свят. Турският рефер Джунейт Чакър има повече от 140 мача зад гърба си. Известен с безкомпромисния си нрав той е вдигнал 581 жълти картона и 37 червени. На това първенство Чакър отказа да се съобрази със системата за видео повторения и не отсъди втора дузпа за Нигерия в мача срещу Аржентина от груповата фаза.

Футболните страсти заразиха и политиците. Срещата Хърватия - Англия бе следена и от световните лидери по време на срещата на върха в централата на НАТО.

Британският премиер Тереза Мей, заобиколена от германския кнацлер Меркел, турският президент Ердоган и албанския премиер Еди Рама с интерес наблюдават последната минута от футболната среща. Видето публикува албанският премиер на личната си страница.

Новият британски външен министър Джереми Хънт също постна снимка в "Twitter", на която гледа срещата с колегите си от Хърватия и Черна гора. Той написа: Агония!

So proud of the team - they’ve done our country proud. Will come home to a much deserved heroes' welcome.