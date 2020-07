Неприятни новини за феновете на "Манчестър Юнайтед". Две от звездите на тима - Пол Погба и Бруно Фернандеш, са се контузили взаимно при сблъсък по време на тренировка, съобщава британският "Мирър".

Двамата са под въпрос за предстоящото домакинство на "Борнемут" днес.

Изданието разкрива, че Погба е блъснал на бърза скорост Фернандеш и португалецът е пострадал сериозно. Информацията обаче не е потвърдена от гранда.

