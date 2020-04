Подновяването на Висшата лига няма бъде в началото на май, а когато е "безопасно и уместно", стана ясно след извънредна среща на клубовете.

"Желанието на всички във Висшата лига е мачове да има възможно най-скоро, но сме наясно, че здравето е на първо място. Това ще се случи само когато имаме пълна подкрепа от правителството, клубовете и всички останали въвлечени страни", коментираха от Висшата лига.

Освен това бе взето решение да бъдат направени дарения в размер на 20 милиона паунда на Националната здравна слуба в страната заради пандемията от COVID-19, като допълнителни 125 милиона паунда ще бъдат дадени на клубовете извън най-високото ниво на английския футбол.

The Premier League’s overriding priority is to aid the health and wellbeing of the nation and our communities. The 2019/20 season will only return when it is safe and appropriate to do so.



