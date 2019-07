Новият трети екип на "Манчестър Юнайтед" раздели мненията със своите свежи цветове в прасковено и жълто. Английският шампион стартира ново дръзко партньорство с "Пума", като не самите цветове, а обяснението за тях възмутиха футболните фенове.

"Изпълнените с живот и разрушителни цветове на новия екип въплъщават модерността на клуба и неговата мисия да играе атрактивен, техничен и атакуващ футбол - от представителните отбори при мъжете и жените до академията", се казва в ПР съобщение на сайта на "гражданите".

Феновете обаче не са убедени в частта с "модерността на клуба". Те имат свои мнения по въпроса и ги изразиха с интересни колажи в социалните мрежи.

Found the inspiration for City's new kit pic.twitter.com/5bMEPXHDyM — Kieron (@DaleyBlindFC) 15 юли 2019 г.

Manchester City’s new third kit for the 2019/20 season. pic.twitter.com/c60QlIEOIc — Football Stuff (@FootbalIStuff) 15 юли 2019 г.

My instant thought when I saw the Man City Kit pic.twitter.com/OVPpE3A5N5 — Daniel | Goalazio (@GoaIazio) 15 юли 2019 г.

Loving the behind the scenes footage from the launch of the new City kit. pic.twitter.com/EObGYlqjOo — Jack Pierce (@Jackpierce88) 15 юли 2019 г.

Пеп Гуардиола сподели, че няма търпение да види играчите си, облечени с новия екип: "Футболът е извор на вдъхновение и наслада за милиони по света. На терена, нашата цел е да играем атрактивен и приятен футбол, и затова съм доволен, че дизайнът на "Пума" е използвал това вдъхновение за третия ни екип. Нямам търпение да го видя в действие на терена през този сезон.", каза мениджърът.