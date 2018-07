Късно снощи един от големите фаворити на Мондиал 2018 - Бразилия, бе елиминиран от турнира. След като по-рано това сполетя други големи като Германия, Аржентина, Португалия и Испания, "Селесао" загуби от Белгия и също стяга багажа за дома.

Отпадането на Неймар и компания предизвика креативността на феновете в социалните мрежи и подигравките с Бразилия заваляха. Заради многобройните си симулации и прекараните общо над 14 минути в превиване на терена, Неймар се превърна в основна мишена за шегаджиите.

В може би най-забавния колаж цяло съзвездие от футболисти, чиито отбори се прибраха у дома, се вози на рикша. Управлява я Роналдо, Меси е на детското място, а Неймар е... полегнал на покрива.

Вижте още в нашата колекция:

Neymar and Brazil rolling all the way home pic.twitter.com/vT6ppZP5jS — Bleacher Report (@BleacherReport) July 6, 2018

"Hello Neymar, I'm waiting for you at the airport, where are you?" pic.twitter.com/OLGTXYCFAw — Leshon (@LeshonLJ) July 7, 2018

Neymar on his way to the airport #BRABEL pic.twitter.com/BmZxebB1d8 — Simon Smith (@simonfromharlow) July 6, 2018

Neymar: Hello, can you pick me up at airport.

Ronaldo&Messi : Yahh, otw pic.twitter.com/4fadiNSC23 — ezzat. (@EzzatHaqim) July 6, 2018

. #BRABEL

Brazil players: "Come on Neymar get in the plane."



Neymar: "No thanks, I am rolling all the way to Brazil." pic.twitter.com/jZG5oJudSV — bechir loussaief (@ferryville2012) July 6, 2018