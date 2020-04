Тъжна новина съобщиха от "Челси". Днес (12 април) е починал легендарният вратар на тима Питър Бонети - Котката.

Той пазеше на вратата на "сините" от Лондон през 60-те и 70-те години на ХХ век.

Бонети е страдал от сърдечно заболяване, като в последните дни състоянието му се влошило.

One of Chelsea Football Club's greatest ever players.



Rest in peace, Peter 'the Cat' Bonetti. pic.twitter.com/OM48Dq2BXW