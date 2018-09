Футболният сезон е още в началото, а първият кандидат за гол на сезона вече е ясен!

35-годишният Фабио Куалярела от "Сампдория" изуми света с попадението си срещу "Наполи". Тимът победи с 3:0, а нападателят оформи крайния резултат с красиво изпълнение.

Куалярела засече топката във въздуха с... пета и след това я прати във вратата, докато Давид Оспина я изгледа безпомощно.

Така таранът донесе първи успех за "Сампдория" в Серия "А" и със сигурност записа кандидатурата си за гол на сезона.

FABIO QUAGLIARELLA WITH A GOAL OF THE YEAR CANDIDATE pic.twitter.com/gZ7Y3x9b3r