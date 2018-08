Кралят на футбола Пеле смята, че "Ливърпул" ще спечели титлата във Висшата лига. Стартът на новия сезон е тази вечер, а според бразилеца мърсисайдци ще завоюват първа титла от 1990 г. насам.

It's the start of the @PremierLeague today. Who do you think will win? I think it's the year of Liverpool, Alisson and Firmino! // É o início da Premier League hoje. Quem você pensa que vai vencer? Eu acho que este é o ano do @LFC, com @Alissonbecker e Firmino! https://t.co/59koCXIIqP