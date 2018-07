Легендата на световния футбол и автор на безброй рекордни постижения - бразилецът Пеле, е притеснен за звездния си статут. Причината е феноменалното представяне на френския тийнейджър Килиан Мбапе, който се превърна в едва втория футболист под 20-годишна възраст, отбелязвал гол на финал на световно първенство.

"Ако Килиан продължи да ми изравнява рекордите, ще трябва да избърша прахта от бутонките...", закани се 77-годишния Пеле.

If Kylian keeps equalling my records like this I may have to dust my boots off again... // Se o @KMbappe continuar a igualar os meus records assim, eu vou ter que tirar a poeira das minhas chuteiras novamente...#WorldCupFinal https://t.co/GYWfMxPn7p