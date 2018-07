Легендарният бразилски футболист Пеле приветства френският тийнейджър Килиан Мбапе в елитната група на играчи под 20 години, отбелязали 2 гола в един мач на световни първенства.

Играчът на "петлите" се разписа за победата с 4:3 срещу Аржентина на осминафинал в Русия и отстрани Лионел Меси и компания от битката за трофея.

stat

Така Мбапе се превърна в първия тийнейджър с подобно постижение след Пеле, който успя да се разпише на два пъти в един мач през далечната 1958 г.

"Поздравления, Килиан! С двата си гола на световно първенство намираш място в една страхотна компания. Пожелавам ти успех в следващите мачове, освен срещу Бразилия!", написа Пеле в социалните мрежи.

Congratulations, @KMbappe. 2 goals in a World Cup so young puts you in great company! Good luck for your other games. Except against! / Parabéns, Kylian. Marcar 2 gols em uma partida da Copa te coloca em boa companhia! Boa sorte no resto da competição. Exceto contra o ! https://t.co/DW0XcJF49m