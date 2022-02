Вълна от недоволство в социалните мрежи след скандално отношение на китайски охранител към журналист.

По време на живо включване от церемонията по откриването на зимните олимпийски игри в Пекин нидерландецът Шурд ден Даас се намира в близост до стадион "Птиче гнездо". Изведнъж той е прекъснат от местен охранител, който започва да го бута в опит да го премести.

Onze correspondent @sjoerddendaas werd om 12.00u live in het NOS Journaal door beveiligers voor de camera weggetrokken. Helaas is dit steeds vaker de dagelijkse realiteit voor journalisten in China. Hij is in orde en kon zijn verhaal gelukkig een paar minuten later afmaken pic.twitter.com/GLTZRlZV96